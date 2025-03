Milan a gennaio su Nuno Tavares. La Lazio ha un piano per riscattarlo

La Lazio ha un piano per acquistare Nuno Tavares. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale i biancocelesti starebbero lavorando per riscattare il laterale portoghese a inizio giugno, nella nuovissima finestra extra di mercato, così da avere il coltello dalla parte del manico e decidere insieme al calciatore classe 2000 le mosse per il futuro.

Le cifre dell'accordo con l'Arsenal e la valutazione di Lotito

Il patto con l’Arsenal prevede il pagamento di Tavares per soli 5 milioni di euro, una bazzecola rispetto al valore attuale. Tra l’altro, il pagamento, è stato previsto rateizzato: un milione all’anno per cinque anni. Un doppio regalo. Quante vale oggi? Per Lotito non meno di 60-65 milioni di euro, anche perché ai Gunners andrà il 40% della futura rivendita del giocatore. Riscattandolo a inizio giugno la società capitolina avrebbe l’opportunità di valutare eventuali assalti per tempo e di organizzarsi per l’eventuale rimpiazzo.

A gennaio sondaggi dall'Inghilterra

Nuno Tavares è stato al centro di diversi sondaggio già a gennaio, a partire dal Chelsea e da altri club inglesi. Si era vociferato del Milan, prima che iniziasse la rivoluzione societaria. È chiaro poi che l'eventuale accesso alla prossima Champions League della squadra di mister Baroni cambierebbe la sua posizione, consentendo magari alla Lazio di godersi la sua bella scoperta almeno per un'altra stagione.