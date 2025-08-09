Milan, accordo con lo svincolato Berkay Karaca. Il terzino classe 2006 partirà dal Milan Futuro

Milan, accordo con lo svincolato Berkay Karaca. Il terzino classe 2006 partirà dal Milan FuturoMilanNews.it
Oggi alle 14:10Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X e sul suo sito, il Milan ha raggiunto un accordo con Berkay Karaca, terzino sinistro classe 2006 attualmente svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con lo Schalke 04. Il giovane esterno turco partirà dal Milan Futuro.