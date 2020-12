Il Milan inizia a muoversi per i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza nel 2022. Come riferito da calciomercato.com, Paolo Maldini ha avviato i contatti con George Atangana, agente di Franck Kessie per intavolare le discussioni per un nuovo contratto che allunghi la scadenza al 30 giugno 2024. Kessie è felice al Milan e vuole restare in rossonero.