Milan, Bakayoko in uscita: piace in Spagna, ma a farsi avanti per primo è stato il Nottingham Forrest

Tiemoué Bakayoko è ormai fuori dal progetto tecnico del Milan e per questo è molto probabile il suo addio in queste ultime due settimane di mercato estivo. Come spiega Tuttosport, il centrocampista francese piace in Spagna, ma il primo a farsi avanti è stato il Nottingham Forrest: il Chelsea, che detiene il suo cartellino, ha già dato il suo via libera, ma resta da risolvere il problema dell'elevato ingaggio del giocatore.