Milan, Ballo-Touré verso l'addio: il senegalese tra Nizza e Bologna

L'avventura al Milan di Fodé Ballo-Touré è ai titoli di coda. Come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sono due opzioni per il futuro del giocatore senegalese che è tra coloro che non sono stati convocati da Stefano Pioli per la tournée negli Stati Uniti: il terzino può tornare il Ligue 1 al Nizza oppure restare in Serie A al Bologna.