Milan, Bremer e Botman opzioni per l'estate

Il Milan è alla ricerca di un difensore che possa prendere il posto di Kjaer, garantendo a Stefano Pioli un’alternativa di spessore per la seconda parte di stagione. Tuttavia, come sottolinea Tuttosport, i dirigenti rossoneri stanno guardando anche al futuro, ovvero al mercato estivo. Stando all’indiscrezione riferita dal quotidiano torinese, Maldini e Massara, per l’estate, monitorano con estremo interesse il profilo di Bremer del Torino e terranno vivi i contatti per Botman.