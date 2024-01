Milan-Buongiorno, Di Marzio: "I rossoneri vogliono provarci, ma operazione molto difficile. Ci sono diverse cose da capire"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a SkySport24, ha parlato così dell'interesse del Milan per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino: "E' il grande obiettivo, ma non so quanto sia raggiungibile. E' un'operazione molto difficile perchè il Torino ha sempre detto che non lo vuole vendere e che il giocatore non vuole andare via. Il Milan, da parte sua, vuole insistere e vuole provarci. In questi giorni farà una prima offerta e magari la aumenterà negli ultimi giorni di mercato. I rossoneri sanno che ai granata piace molto Lorenzo Colombo e per questo vorrebbero inserirlo nella trattativa.

Ci sono diverse cose da capire, in particolare a che cifra arriverà ad offrire il Milan e se effettivamente arriverà a mettere sul piatto 30 milioni, quindi 20 milioni più Colombo. Se il Milan arriverà a questa valutazione vedremo cosa farà il Torino. C'è poi da capire anche cosa vorrà fare il giocatore: stavolta potrebbe cambiare qualcosa nella testa di Buongiorno rispetto all'estate quando lo voleva l'Atalanta".