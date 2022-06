Milan, Caldara verso l'addio dopo il prestito al Venezia

MilanNews.it

Durante il suo prestito annuale al Venezia Mattia Caldara ha ritrovato quella continuità, soprattutto fisica, che gli era mancata da troppi anni. Il centrale ex Atalanta, dopo diverse annate sfortunate e tormentate, è riuscito a trovare stabilità dal punto di vista fisico: non è bastato per salvare il Venezia, ma è sicuramente un punto di ripartenza importante per il suo futuro.

Caldara, che dal primo luglio tornerà ad essere un giocatore rossonero, è destinato a lasciare il Milan durante quest'estate.