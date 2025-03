Milan, Camarda verso la cessione in prestito per giocare con continuità

Quale sarà il futuro di Francesco Camarda dopo una stagione piuttosto difficile tra Milan Futuro e prima squadra? Secondo quanto riferisce Tuttosport, la soluzione ideale per tutti potrebbe essere di andare in prestito per una stagione per giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita. La gestione del giovanissimo talento italiano non è stata delle migliori in questa annata in quanto ha visto troppo poco il campo e invece avrebbe avuto bisogno di maggiori minuti in campo per continuare la sua maturazione.

I numeri stagionali di Camarda

Questi i suoi numeri stagionali:

PRESENZE SERIE C: 13

PRESENZE SERIE A: 9

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA SERIE C: 2

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 1

PRESENZE TOTALI: 29

MINUTI IN CAMPO: 1417'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3