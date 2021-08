Milan, continua la trattiva per Florenzi: si lavora sulla formula

Come riporta gianlucadimarzio.com, il Milan continua a lavorare per chiudere Florenzi, che ha dalla sua parte la volontà del giocatore. I rossoneri vogliono il terzino in prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma chiede un prestito con obbligo. La volontà, comunque, è quella di trovare un compromesso per potare a termine la trattativa.