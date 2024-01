Milan, Daniel Maldini a casa di Galliani per la firma con il Monza

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, ha dato questo aggiornamento in merito al prestito al Monza di Daniel Maldini dal Milan: "Daniel Maldini è pronto per cominciare un nuovo capitolo della sua carriera. Voluto fortemente da Adriano Galliani infatti, il trequartista lascia l'Empoli per vestire la maglia del Monza in prestito fino a fine stagione. Così, nella mattina di mercoledì 10 gennaio, è arrivato proprio a casa di Galliani per la firma del contratto.

L'Empoli aveva prelevato Maldini dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ma l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha voluto fortemente l'arrivo del trequartista classe 2001. Già la scorsa estate infatti cercò senza successo di strappare il ragazzo alla concorrenza. Daniel Maldini quindi è pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Monza. Fino a fine stagione infatti vestirà la maglia del club in prestito".