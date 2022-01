Milan, decisa la formula: a gennaio il difensore arriverà in prestito con riscatto

Nei giorni scorsi, mister Pioli ha tracciato una sorta di identikit del difensore che il Milan sta cercando sul mercato. Ma il "problema" non è tanto nell'aspetto tecnico (sono tanti e vari i profili al vaglio) quanto nella formula. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, più volte Maldini e Massara hanno parlato di "sostenibilità". Ebbene, il Milan a gennaio vorrebbe procedere con un prestito con diritto di riscatto da esercitare in estate, soluzione che permetterebbe al club di valutare l’impatto del giocatore in squadra e di acquistare eventualmente il cartellino solo se la prova del campo sarà superata.