Milan, dirigenza allo scoperto: mercato senza colpi per limiti Uefa

Il Milan non farà grossi colpi a gennaio. Dopo settimane di silenzio la dirigenza rossonera è uscita allo scoperto ieri a Milanello con un colloquio che ha chiarito la posizione della società: “Non ci saranno colpi di mercato, dobbiamo vivere di opportunità”, ha confessato il direttore generale Leonardo in vista della sessione invernale. “Il mercato di gennaio è già complicato di suo, dobbiamo vedere delle opportunità che possono entrare in una logica di FPP, di quello che tu pensi, perché non è che ci hanno dato un manuale. Ci hanno solo detto che siamo bloccati”, ha confessato il brasiliano con rammarico. La proprietà Elliott vorrebbe investire ma non può farlo a causa delle limitazioni imposte dall’Uefa, avrebbe voglia di acquistare ma deve sottostare alla richiesta di pareggio di bilancio entro il 2021: “E' una situazione difficile, non possiamo andare oltre a queste cose qua. Sicuramente ci vogliono delle uscite perché ci siano degli arrivi, abbiamo 29 giocatori in rosa e con Paquetà sono 30. Sono situazioni ancora da sistemare, più o meno difficili. E' un incastro totale, non possiamo andare e comprare”, ha spiegato Leonardo in tutta onestà.

Il club dunque si trova nella difficile situazione di dover migliorare la rosa per conquistare il quarto posto, senza poter spendere a causa dei limiti imposti dall’Uefa, ma allo stesso tempo se non raggiunge il piazzamento in Champions non uscirà mai da questo tunnel. Un paradosso creato proprio da questo sistema artificioso chiamato Fair Play Finanziario. “Il FPP non ci permette di aumentare di anno in anno. Abbiamo fatto Paquetà e l’Uefa ci ha detto che non potevamo farlo. La lettera di richiamo dell’Uefa? Hanno contestato un investimento di quella portata. E' stato un accordo per gennaio e volevano capire che cos'era, non essendoci un deposito in Lega". Sarà fondamentale il ricorso al Tas di Losanna per allungare i tempi imposti dalla Camera Giudicante per il pareggio di bilancio, il club spera di ottenere una proroga fino al 2023.