Milan, domani amichevole contro il Real: i due club potrebbero parlare anche di Isco e Odriozola

Domani sera il Milan sarà impegnato in Austria in un'amichevole di lusso contro il Real Madrid. Secondo Tuttosport, questa potrebbe essere un'occasione anche per parlare di mercato visto che ci sono due giocatori dei Blancos che piacciono molto ai rossoneri: si tratta del trequartista Isco, che costa 20 milioni di euro e non rientra nei piani di Ancelotti, e del terzino Alvaro Odriozola, il quale piace come alternativa a Calabria a destra (anche se il preferito per quel ruolo è sempre Dalot).