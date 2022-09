Milan, dopo Krunic oggi sarà il giorno del rinnovo di Tonali

MilanNews.it

Il calciomercato estivo è finito da una decina di giorni, ma il Milan non ha smesso di continuare a trattare per proseguire nel suo progetto di crescita; è di ieri, infatti, la notizia del prolungamento ufficiale del contratto di Rade Krunic fino al 2025.



Giocatore prezioso

In 92 presenze in rossonero, condito da 5 assist e 2 gol, Krunic si è rivelato preziossimo; secondo i dati Transfermakt.it, il bosniaco ha giocato 28 volte da trequartista, 24 da centrocampista centrale, 16 volte da esterno a sinistra, 8 volte da mediano, 4 volte da centrocampista di destra, una volta da seconda punta e una volta da falso nove (vs Salernitana dopo l'infortunio di Pellegri). Tutto ciò è chiaro segno della duttilità del numeor 33 e dell'importanza che il giocatore riveste per Pioli: anche nelle grandi squadre, d'altronde, servono i grandi gregari.



Il prossimo è un titolarissimo

Dopo Krunic, oggi sarà il giorno di Sandro Tonali: secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il numero 8 rinnoverà fino al 2027 con adeguamento dopo l'ottima stagione conclusa con lo Scudetto, nel quale il classe 2000 è diventato perno assoluto del Milan e della Nazionale Italiana. Il club rossonero, dunque, prosegue nel suo progetto: confermare il blocco squadra (i prossimi tentativi sarannon fatti per Leao e Bennacer) rinforzandola man mano con qualche talento mirato.