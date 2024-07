Milan, due "solite" alternative per l'attacco oltre a Zirkzee e Morata

vedi letture

In attesa della conferenza stampa del raduno di lunedì 8 luglio in cui Zlatan Ibrahimovic ha promesso di dare delucidazioni sulle strategie e i movimenti di mercato rossonero, attualmente i criteri di ricerca impostati dal Milan per la nuova punta non cambiano. Il primo risultato risponde sempre al nome di Joshua Zirkzee, nonostante tutto. Cioè nonostante i rossoneri abbiano deciso di pagare i 40 milioni di clausola e abbiano anche l'accordo con il giocatore, non sono riusciti a chiudere per via dei 15 milioni di commissione richiesti dall'agente del calciatore Kia Joorabchian. Per questo la trattativa è bloccata ma questo non vuol dire che i rossoneri abbiano abbandonato la pista...

Sullo sfondo, nelle ultime ore, è risalito con forza il nome di Alvaro Morata che ha una clausola da 13 milioni davvero molto appetitosa e che ha dalla sua anche una grande esperienza in campo internazionale e in Serie A nello specifico. Il nodo qui è l'ingaggio elevato. Lo spagnolo, però, non è l'unica alternativa in lista per i rossoneri. Ci sono anche due nomi "soliti" che rimangono sul radar di via Aldo Rossi, anche se sono tipologie di attaccanti diverse da Zirkzee e Morata, sono più bomber d'area: uno è l'ucraino Artem Dovbyk, stella del Girona e capocannoniere dell'ultima Liga; l'altro è Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord e del Messico.