Milan, entra nel vivo la partita dei rinnovi. Il CorSport: "Leao e Bennacer i casi più spinosi"

In casa Milan si gioca la partita dei rinnovi, e i casi più spinosi, stando all'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono quelli di Rafael Leao e Ismael Bennacer. Nelle ultime settimane non si sarebbero registrati passi in avanti con il portoghese: a pesare è soprattutto il nodo Sporting, poiché il risarcimento ai portoghesi incide sullo stipendio di Rafa (pignorato del 20% ogni anno), e questo induce i suoi rappresentanti a chiedere un ingaggio da oltre 7 milioni più bonus che aiuterebbero il giocatore a restituire i soldi al suo vecchio club. Qualora non si dovesse riuscire a trovare un'intesa, i rossoneri prenderebbero seriamente in esame l'ipotesi di venderlo la prossima estate. Più semplice la trattativa con l'algerino: in questo caso lo scoglio è puramente economico, con l'ex Empoli che parte da una richiesta di oltre 4,5 milioni annui, il triplo rispetto agli 1,5 attuali.