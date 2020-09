Milan, Florentino Luis piano B per il centrocampo

Il Milan sta trattando (ormai da settimane) con il Chelsea per Bakayoko. Il francese resta la prima scelta per il centrocampo, ma i dirigenti di via Aldo Rossi non possono stare solo ad aspettare. Per questo, come riporta Tuttosport, Maldini ha deciso di mettere in piedi anche un piano B. Il nome è sempre quello di Florentino Luis, 21enne del talento Benfica. Ieri il direttore tecnico rossonero ha incontrato il manager del ragazzo: una chiacchierata per decidere la strategia di mercato.