Milan-Fofana, ci sono stati contatti tramite il suo entourage. Moncada lavora sul fronte Monaco

vedi letture

Il Milan nelle scorse ore ha avuto nuovi contatti per Joshua Zirkzee. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, ribadendo come i rossoneri da mesi stiano puntando all’attaccante di proprietà del Bologna (oltre ai 40 milioni di cartellino, bisogna superare lo scoglio delle commissioni). Tuttavia - si legge - il club milanista potrebbe non fermarsi solamente a Zirkzee, ma tentare di acquistare un altro numero nove con caratteristiche diverse.

Infatti l’olandese viene valutato da Paulo Fonseca, prossimo a firmare con il club milanista, più come seconda punta che attaccante d’area di rigore, come lo è stato negli ultimi tre anni Giroud. Per il tecnico portoghese potrebbe essere necessario l’inserimento di un numero 9 con caratteristiche differenti, oltre Zirkzee.

Centrocampo. Il Milan dovrà irrobustire anche il centrocampo e potrebbe puntare su Youssouf Fofana del Monaco, sicuro partente nella sessione estiva. Il mediano della nazionale francese ha avuto contatti col Milan tramite il suo entourage. La dirigenza milanista, specialmente con Geoffrey Moncada, sta lavorando sul fronte Monaco per assicurarsi un mediano da piazzare davanti la difesa e dare così maggiore equilibrio alla futura squadra di Fonseca.