Milan, i 28 milioni per Tomori potrebbero non essere un problema: riscatto possibile

Il riscatto di Fikayo Tomori è una priorità in casa Milan. Nello scorso mercato di gennaio i rossoneri hanno prelevato il difensore dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro e anche se è molto alto non è da escludere che possa esercitato, visto che il centrale ha convinto tutti e potrebbe essere un investimento per il presente e per il futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.