Milan, i rinforzi in attacco costano: valutazioni e numeri dei principali obiettivi

vedi letture

Il Milan quest'estate punterà tanto sul nuovo centravanti. A maggior ragione dopo la notizia del possibile addio di Olivier Giroud, la dirigenza rossonera non può sbagliare il colpo là davanti. I nomi che sono stati appuntati sulla lista di via Aldo Rossi sono parecchi e si dividono in due categorie. La Gazzetta dello Sport oggi parla di quelli che più piacciono al Milan ma che, per forza di cose, sono anche i più costosi. Si parla di Viktor Gyokeres dello Sporting, che ha una clausola da 100 milioni. Poi c'è Joshua Zirkzee per cui il Bologna chiederà minimo 60 milioni (sempre che il Bayern non lo riscatti a 40). La stessa cifra è il valore che il Feyenoord attribuisce a Santiago Gimenez. E poi c'è Benjamin Sesko il cui prezzo di partenza si attesta sui 50 milioni.

Viktor Gyokeres, Sporting Club - clausola da 100 milioni: 30 gol in 35 gare stagionali

Joshua Zirkzee, Bologna - clausola di 40 milioni per il Bayern, valutazione a partire da 60 milioni: 11 gol in 30 partite stagionali

Santiago Gimenez, Feyenoord - valutazione di 60 milioni: 24 gol in 34 partite stagionali

Benjamin Sesko, RB Lispia - valutazione di 50 milioni: 11 gol in 33 partite stagionali