Milan, il rinnovo di Ibra è la priorità. Poi si penserà al resto del mercato

In questo momento, in via Aldo Rossi c'è una priorità, cioè chiudere in fretta il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: le parti sono al lavoro ormai da diversi giorni e la speranza a Casa Milan è di chiudere la questione il prima possibile, magari già questa settimana. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, non appena lo svedese avrà firmato il prolungamento, il club rossonero potrà pensare agli altri rinnovi, agli acquisti e alle cessioni.