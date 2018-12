Milan, l’arrivo di Fabregas potrebbe essere legato al riscatto di Bakayoko

Il Milan ha deciso di puntare con decisione su Fabregas. Ma ci sono un paio di ostacoli da superare. Il primo, secondo quanto riportato da Tuttosport, è legato all’ingaggio dello spagnolo, che al Chelsea guadagna 9 milioni di euro. I rossoneri, stando all’indiscrezione, sembrano disposti ad arrivare a 4.5 milioni. Da trovare l’accordo anche sulla durata del con tratto. E poi c’è il Chelsea, che vorrebbe un conguaglio mentre il Milan vorrebbe prendere giocatore a costo zero. Qui potrebbe entrare in scena Bakayoko: i Blues, per liberare Fabregas, potrebbero chiedere ai rossoneri delle garanzie sul riscatto del centrocampista francese a 35 milioni, quindi senza sconto.