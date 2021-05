Milan, Laxalt l'anno prossimo potrebbe fungere da vice Theo Hernandez

Come riportato dai colleghi di Sport Meadiaset, Diego Laxalt è destinato a tornare al Milan al termine di questa stagione. Questa sarebbe la decisione della dirigenza del Celtic Glasgow, che così, tornerà in rossonero. Il Milan nel frattempo, con l’addio quasi certo di Diogo Dalot, sta pensando di tenere in rosa Laxalt per utilizzarlo come vice Theo Hernandez.