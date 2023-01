Milan, le cifre del rinnovo di Giroud: lo stipendio sarà immutato a 3,5 milioni di euro netti

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ci siamo. Olivier Giroud firmerà il rinnovo con il Milan. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese si legherà ai rossoneri ancora per una stagione. L’incontro andrà in scena nelle prossime settimane, una volta chiusa la finestra di trasferimenti. Le cifre saranno le stesse attuali, ovvero con l’ingaggio a 3,5 milioni netti di euro all’anno.