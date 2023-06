Milan-Loftus-Cheek, la concorrenza è ormai fuori gioco. Lo voleva anche la Lazio

Il Milan ha iniziato l'assalto decisivo per chiudere l'arrivo in rossonero di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista in uscita dal Chelsea. I rossoneri stanno spingendo per arrivare il prima possibile ad un accordo. Come riporta Tuttosport stamattina, in Inghilterra sono certi che l'intesa sia vicina e che la concorrenza sia ormai fuori gioco: tra i club interessati c'era anche la Lazio (su indicazione di Maurizio Sarri che lo ha già allenato al Chelsea).