Milan, Lorenzo Colombo verso il Lecce: operazione in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei rossoneri

Dopo il prestito alla Spal in Serie B, Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan, è pronto finalmente per fare la sua prima vera esperienza in Serie A: il centravanti rossonero è infatti vicino al passaggio al Lecce in prestito con diritto di riscatto a favore dei pugliesi e contro-riscatto a favore del club di via Aldo Rossi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.