Tra gli obiettivi di mercato del Milan per la difesa c’è anche Matteo Lovato, talento in forza al Verona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Hellas parte da una richiesta di 20 milioni di euro: la partita è appena cominciata - scrive la rosea - e non è da escludere che i rossoneri riescano ad ottenere uno sconto in vista di gennaio.