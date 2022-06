Milan-Lucchese: per arrivare a Bellodi, Tonin e Frigerio i toscani potrebbero offrire Quirini

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Lucchese ormai da tempo ha messo nel mirino tre giovani calciatori di proprietà del Milan per rinforzare tutti i reparti nella prossima stagione. Si tratta del difensore Gabriele Bellodi, quest'anno all'Alessandria, del centrocampista Marco Frigerio, già a Lucca nell'ultima stagione, e dell'attaccante Riccardo Tonin, in forza al Cesena nell'ultima annata. Un tris di valore e prospettiva che potrebbe arrivare grazie al sacrificio di un giovane come Ettore Quirini, difensore centrale classe 2003 che ha esordito fra i professionisti in questa stagione. Il giocatore andrebbe a rinforzare la Primavera del Milan come riporta La Nazione.