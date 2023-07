Milan, Marko Lazetic verso un nuovo prestito

Tra i giocatori che non partiranno domani con il resto del gruppo rossonero per la tournée negli Stati Uniti c'è anche Marko Lazetic: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, per il giovane attaccante si sta lavorando per una nuova cessione in prestito dopo quello agli austriaci dell'Altach nell'ultima stagione.