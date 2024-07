Milan molto attivo sul mercato: stringe per Pavlovic, Fofana e Fullkrug

vedi letture

Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'arrivo in rossonero di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid a titolo definitivo, il Milan è molto attivo sul mercato: come riferisce Il Giornale in edicola oggi, i rossoneri stringono per il difensore centrale Pavlovic del Salisburgo, per il centrocampista Fofana del Monaco e per il centravanti tedesco Fullkrug del Borussia Dortmund.

Ieri, intanto, il Milan ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo dall'Atletico Madrid di Alvaro Morata: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Álvaro Borja Morata Martín dal Club Atlético de Madrid. Capitano della Nazionale spagnola, con cui si è appena laureato Campione d'Europa, Morata ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno".