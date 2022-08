Milan, nessuno dei tre club interessati a Ballo-Tourè ha offerto i 5 milioni richiesti

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuno dei 3 club interessati al profilo di Fodè Ballo-Tourè, Nottingham, Galatasaray e Nizza, ha ancora offerto i 5 milioni di euro che la soceità rossonera chiede per il cartellino del suo terzino sinistro. Le trattative per il senegalese si sono dunque per il momento arenate ma non è detto che si siano concluse definitivamente. Lo riporta oggi Tuttosport.