Milan, niente prestito per Jimenez: è diventato un giocatore importante per Fonseca. Valutazioni in corso anche per il suo inserimento in lista Champions

Matteo Moretto, sul proprio profilo di X, ha pubblicato questo aggiornamento su Alex Jimenez: " Álex Jiménez verso un’altra maglia da titolare con il Milan. Il piano del club rossonero riguardo al futuro dell’esterno spagnolo è cambiato nel corso delle ultime settimane: adesso è diventato un giocatore importante per Fonseca. Valutazioni in corso anche per il suo inserimento in lista Champions.

La mancanza di minuti in prima squadra e soprattutto dopo la panchina contro il Sassuolo in Coppa Italia, l’idea di Jiménez era quella di dimostrare le proprie qualità altrove, probabilmente in prestito per sei mesi in A con il Monza tra i più interessati oppure in Liga. Le ultime scelte su Theo Hernández hanno cambiato l’inerzia del mercato. Álex Jiménez è stato tra i migliori contro il Genoa e in questo momento è un tassello importante della rosa".