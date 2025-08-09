Milan, Nottingham Forest pronto a presentare la sua prima offerta per Musah da quasi 30 milioni di euro

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

SU MUSAH: "Sono giorni importanti per Musah. Dopo aver manifestato il suo interesse, il Nottingham Forest è pronto a presentare la sua prima offerta per Musah: mi dicono che potrebbe essere di 25-26 milioni di pound (28-30 milioni di euro). Vedremo se dalle parole passeranno ai fatti. Per Allegri è un giocatore importante e per questo i 25 milioni di euro offerti dal Napoli non bastano più ora. Vedremo se l'offerta del Nottingham Forest basterà per strappare il sì del Milan".

SU HOJLUND: "Milan e United stanno parlando per un prestito oneroso da 5-6 milioni con diritto di riscatto a 40-45 milioni. La prossima settimana il club inglese avrà un faccia a faccia con il giocatore per capire insieme che strada prendere. Ad oggi mi confermano ancora che il giocatore vorrebbe restare e giocarsi le sue carte allo United e inoltre mi dicono che, in caso di addio, Hojlund vuole andare via a titolo definitivo".

