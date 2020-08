Milan, nuovo prestito secco per Plizzari: oggi visite mediche con la Reggina

Nuovo prestito per Alessandro Plizzari che nella prossima stagione difenderà i pali della porta della Reggina in Serie B: il portiere è sbarcto ieri a Reggio Calabria e oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore e per questo anche staolta si trasferirà in prestito secco.