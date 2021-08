Milan, oggi si può parlare col Real di Isco. Ma i Blancos chiedono 20 mln

Campo e mercato in scena oggi a Klagenfurt. Il Milan di Stefano Pioli affronterà il Real Madrid in un'amichevole di lusso che può rappresentare anche un antipasto della prossima Champions League. L’occasione per i rossoneri sarà anche per parlare di trattative con il club di via Aldo Rossi interessato a Isco. Lo spagnolo rappresenterebbe un'alternativa a Ilicic per il ruolo di trequartista anche se le Merengues chiedono 20 milioni di euro. Il giocatore va detto che andrà in scadenza l'anno prossimo e non rientra nei piani di Ancelotti e questo potrebbe rappresentare anche un fattore importante per la buona riuscita dell’operazione.