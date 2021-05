Milan, ora è il momento di programmare il futuro: vanno risolti subito i tormentoni dei rinnovi di Gigio e Calha

Chiuso il campionato al secondo posto e conquistato il pass per la prossima Champions League, in casa rossonero è arrivato il momento di iniziare a programma il futuro: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, una delle prime cose che dovranno fare i dirigenti del Milan sarà risolvere una volta per tutte i tormentoni dei rinnovi di contratto di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu.