Milan, ora tutto sul rinnovo di Kessie. Parte una settimana importante

E’ stata una settimana intensa per il Milan, in cui la dirigenza ha chiuso tre acquisti, uno per reparto. E’ arrivato Olivier Giroud dal Chelsea, c’è stato il ritorno in prestito biennale di Brahim Diaz dal Real Madrid e i rossoneri hanno acquistato Fodè Ballo-Touré dal Monaco per 4,2 milioni di euro più bonus, per il terzino contratto fino al 2025 e maglia numero cinque.

Ora però inizia una settimana altrettanto importante perché sono previsti contatti tra il Milan e l’agente di Kessie. Possibile un incontro o molto più semplicemente colloqui telefonici per cercare di arrivare ad un accordo. La società milanista ha tutta l’intenzione di allungare il contratto in scadenza dell’ivoriano, e potrebbe accontentarlo offrendo 5,5 milioni rispetto ai 6 che chiede. Le distanze sembrano essere minime, ma serve l’ultimo passo per l’accordo e la chiusura della telenovela. I tifosi rossoneri dopo aver perso sia Donnarumma che Calhanoglu a parametro zero, sperano che Kessie faccia scelte diverse e che si leghi al Milan per altri cinque anni. Può essere la settimana del Presidente, e da parte del Milan c’è tutta la volontà di rinnovare e trattenere un giocatore fondamentale.