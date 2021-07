Milan, Pobega scala posizione e potrebbe restare in rossonero

Il futuro di Tommaso Pogeba, che nella scorsa stagione ha giocato nello Spezia, potrebbe essere ancora al Milan. Nonostante il club ligure lo rivorrebbe, Pobega sta scalando posizioni nelle gerarchie di mister Stefano Pioli, e sta facendo di tutto per restare in rosa nei rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’eventuale cessione potrebbe avvenire solo nel caso in cui il club di via Aldo Rossi dovesse chiudere un altro colpo in mediana prima della fine del mercato.