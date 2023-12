Milan-Popovic, nulla di fatto. Sul giocatore si inserisce il Manchester City

Come riporta Matteo Moretto, il Manchester City piomba sul classe 2006 Matija Popović, con il quale il Milan ha una trattativa da tempo. Tra i rossoneri e il giocatore, però, non c'è ancora nulla di fatto siccome il contratto del 17enne non è ancora stato depositato.

Matija Popović occuperebbe un slot extracomunitario e il club rossonero non è sicuro di occupare l’unico slot che ha a disposizione con il suo tesseramento. Una soluzione proposta all’entourage del ragazzo è che venga acquistato dal Monza e controllato dal club rossonero, opzione che al momento non decolla. Nel frattempo il Manchester City sta provando ad inserirsi seriamente e la trattativa è in corso tra le parti.