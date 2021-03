Milan, priorità al rinnovo di Donnarumma. Calhanoglu e Ibra gli altri due in coda

Il Milan proverà fino alla fine a trovare l’accordo con Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del contratto. Il 30 giugno si avvicina e al momento c’è ancora distanza economica, ma soprattutto le due parti in causa vivono una fase di stallo. Gigio ha sempre ribadito di voler rimanere, infatti ad oggi non risultano accordi con altre società, anche se mancano tre mesi alla scadenza. La volontà è di resta ma le richieste economiche sono alte, si parla di oltre 10 milioni di euro e un contratto di breve durata (uno o due anni). Il Milan invece ha messo sul piatto otto milioni più bonus e un contratto di cinque anni, per blindarlo. Al momento manca l’intesa sull’ingaggio e sulla durata, ma il Milan non si è dato per vinto e sta continuando a insistere. Non vuole perdere il suo gioiello, il giocatore più rappresentativo degli ultimi anni. Con l’eventuale ingresso in Champions League i rossoneri avrebbero maggiore disponibilità economica e sicuramente un argomento in più per convincere Gigio. La partita è ancora aperta.

Nel frattempo la società si sta muovendo anche per rinnovare Calhanoglu e Ibrahimovic. Il turco vuole restare, ma anche lui dovrà scendere dai 6 milioni chiesti inizialmente. I rossoneri sono arrivati ad offrire 4,5 milioni di euro (bonus compresi) e la sensazione è che non manchi moltissimo per la firma. Paradossalmente è Ibrahimovic il contratto più semplice da rinnovare. Sarà un annuale, con ingaggio da 7 mln (confermato l’attuale) e l’inserimento di altri bonus a obiettivi. Ogni volta che Zlatan fa dichiarazioni, lancia messaggi d’amore al Milan. La storia continuerà.