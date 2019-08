Le cessioni aiuterebbero in maniera significativa ad accelerare i tempi per l’acquisto di Correa. Il problema, però, è che il Milan sta faticando e non poco sul fronte uscite. Tra i principali candidati a lasciare il club rossonero c’è sicuramente André Silva: come riporta La Gazzetta dello Sport, prosegue il dialogo con lo Sporting Lisbona. Al momento, però, siamo lontani dalla chiusura.