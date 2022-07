Milan, Renato Sanches scherza col fuoco? PSG c'è e non c'è, ma il nodo è l'ingaggio

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le voci nelle ultime ore sono piuttosto contrastanti: che c'è scrive, in Italia soprattutto, che il Milan si stia sensibilmente riavvicinando a Renato Sanches e c'è chi scrive, tra Portogallo e Francia, che il portoghese abbia rifiutato i rossoneri per dire sì al Paris Saint-Germain.



Le cifre

Il Milan segue il calciatore già da diversi mesi, ma rispetto agli albori delle trattativa le richieste del suo entourage sono aumentate e, per il club rossonero, ciò rappresenta un ostacolo di - comunque - non impossibile superamento. La pista Renato Sanches-Milan, infatti, non è assolutamente chiusa; il Milan avrebbe già in mano l'intesa con il Lille sulla base di 10 milioni di euro, ma non ancora quella con il portoghese che chiederebbe più dei 3 milioni di euro proposti dal Milan a suo tempo per l'ingaggio.



La verità sta nel mezzo

Il PSG continua ad esserci sul giocatore, ma, nonostante le notizie che arrivano dalla Francia e dal Portogallo, non sembrano esserci ancora offerte concrete; sarebbe in realtà Jorge Mendes, agente di Renato Sanches, a spingere per tale destinazione, considerando che il club francese potrebbe offrire più soldi sia a lui che al suo assistito rispetto al Milan. È chiaro che, in questo limbo, la situazione non andrà troppo oltre.