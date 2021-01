Milan, resta viva la trattativa con il Torino per Meité ma sul francese ci sono anche altri club

Secondo quanto riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, resta viva la trattativa tra il Milan e il Torino per Soualiho Meité, che ieri non è andato nemmeno in panchina negli ottavi di Coppa Italia tra rossoneri e granata. Il Diavolo, però, non è l'unica squadra sul centrocampista francese, come ha ammesso anche il ds del Toro, Vagnati: "Su Meité c’è il Milan, ma ci sono pure altri club".