Milan alla ricerca dell'erede di Modric. Ceccarini: "Diversi profili seguiti, uno di questi è Alex Scott del Bournemouth"

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha svelato i prossimi movimenti in entrata del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoria per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, pronto a prendersi la scena anche a gennaio dopo un'estate ricca, sotto ogni punto di vista:

"[...] Il Milan sta facendo le sue valutazioni e all’orizzonte restano due opzioni molto valide. La prima è rappresentata da Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Il costo è molto alto. La società portoghese chiede 35-40 milioni di euro. L’altra opportunità si chiama Tiago Gabriel. Il centrale del Lecce è cresciuto davvero tanto. Il Milan nell’ultima sessione ha alzato il pressing, a gennaio potrebbe fare un tentativo, anche se non sarà semplice visto che pure la Fiorentina si sta facendo sotto. I rossoneri però guardano anche avanti, alla prossima stagione e qui l’idea è quella di inserire un giocatore forte che possa parzialmente compensare la partenza di Luka Modric. Ovviamente il compito è difficilissimo ma il Milan ha già cominciato a seguire alcuni profili. Uno di questi è Alex Scott del Bournemouth, che in Premier League sta impressionando un po’ tutti. Non è un caso che su di lui siano già piombati Arsenal e Chelsea. Non è però il solo visto che i riflettori ultimamente si sono accesi anche su Yasin Ayari del Brighton. Un centrocampista molto duttile visto che si esprime ad alti livelli sia giocando da mediano che alle spalle della punta centrale. Lo svedese può diventare una grande occasione perché il suo contratto è in scadenza giugno 2027 anche se la società inglese ha la possibilità di allungarlo unilateralmente fino al 2028. Nella lista dei dirigenti rossoneri c’è però anche un altro profilo. È Adem Zorgane, algerino dell’Union-Saint Gilloise, che abbian fisicità a buone qualità tecniche".