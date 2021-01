Milan, riflessioni in corso per Mandzukic: prima il difensore, poi la decisione sul croato

Continuano le riflessioni in casa Milan su Mario Mandzukic, obiettivo dei rossoneri per l'attacco. Il nome del croato, attualmente svincolato, è sul tavolo della dirigenza del club di via Aldo Rossi, che tornerà a pensarci nei prossimi giorni, visto anche che al momento l'ex Juve non è una priorità, con la società che per prima cosa vuole infatti regalare un difensore a Pioli, prima di concentrarsi sul reparto avanzato.