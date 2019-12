Jadon Sancho, accostato la scorsa estate anche al Milan e altre squadre italiane, non lascerà il Borussia Dortmund a gennaio. Il club giallonero è ancora in lotta per gli ottavi di Champions League ed in campionato può rientrare nella corsa al titolo; ecco perché, come afferma SportBild, la società non si priverà di una delle sue stelle più luminose. In estate, poi, se ne riparlerà.