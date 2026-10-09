Milan, non solo Scott per il post Modric: occhi anche su Ayari

Il Milan ragiona in ottica futuro nel caso per Modric fosse l'ultima stagione: non c'è solo Scott, in lista anche Ayari del Brighton

Per quanto tutti lo vogliano, incluso lui stesso, Luka Modric non è eterno. Già questa stagione, per come si erano messe le cose, sembra essere proprio un tempo bonus concesso al Milan per poter godere della classe, l'intensità, l'esperienza e la leadership del fuoriclasse croato. È chiaro che però il futuro è tutto da decifrare: e nonostante il campione ex Madrid abbia detto di godersela e di non voler guardare troppo in avanti, è giusto che un club come quello rossonero inizi comunque a pensare a delle soluzioni alternative per il suo futuro.

MILAN, NON SOLO SCOTT: IN LISTA ANCHE AYARI

Nelle ultime settimane di sosta, infatti, è stata l'occasione per riprendere un po' alcuni discorsi legati al calciomercato. In tal senso il Milan sarebbe sulle tracce di un erede di Luka Modric, nel caso a fine stagione il fuoriclasse decidesse di chiudere la sua esperienza in rossonero e magari anche con il calcio. Al momento in cima alla lista c'è il classe 2003 Alex Scott del Bournemouth, esordiente con l'Inghilterra (proprio contro Modric) qualche giorno fa. Non è però l'unico nome seguito: il Milan è anche sulle tracce di Yasin Ayari, altro 2003 della Premier, del Brighton. Centrocampista svedese di origini nordafricane, si è messo in mostra al Mondiale ed è uno dei motivi principali del grande inizio stagione dei Seagulls.