Milan-Scuffet: i rossoneri lo vogliono in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Dopo l'infortunio alla mano di Marco Sportiello, che è stato già operato nelle scorse ore negli Stati Uniti, il Milan è alla ricerca di un nuovo secondo portiere. I rossoneri sono in trattativa con il Cagliari per Simone Scuffet: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, i dirigenti di via Aldo Rossi lo vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto e non a titolo definitivo (due milioni di euro).

Questi i numeri di Scuffet con il Cagliari nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 31

MINUTI IN CAMPO: 2790'

GOL SUBITI: 55

GARE SENZA SUBIRE GOL: 3

AMMONIZIONI: 3