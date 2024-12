Milan, serve un altro centrocampista. Piace tantissimo Frendrup del Genoa

vedi letture

Il Milan, al centro di una pesante contestazione da parte dei tifosi rossoneri, pensa già al mercato. Oltre ai rinnovi di Maignan e Reijnders, si muove anche per regalare a Fonseca un vice-Fofana, visto che il Diavolo ha gli uomini contati a centrocampo. Come raccolto da TMW (e come anticipato in passato, leggi qui!), il Milan non perde di vista Morten Frendrup, centrocampista del Genoa che in estate era stato corteggiato da tanti club italiani ed esteri, tra cui Napoli, Liverpool, Brentford e Brighton.

La valutazione del Genoa

In estate non si sarebbe mosso per meno di 18-20 milioni, anche perché le cessioni di Retegui e Gudmundsson ne avevano bloccato definitivamente l'addio. A gennaio, però, la situazione potrebbe cambiare, anche alla luce dei problemi che hanno colpito la proprietà del Genoa. Frendrup potrebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni.

Le parole di Eranio

Nei giorni scorsi Stefano Eranio, doppio ex di Milan e Genoa, ha speso parole di elogio per il centrocampista del Grifone: "Al Genoa hanno tolto tutto il meglio e Frendrup è l'unico giocatore di qualità rimasto, oltre al fatto che dà molta quantità. È un giocatore diligente, che magari non segna tanti gol, ma ha un peso notevole per gli equilibri della squadra. Mi auguro che il Genoa lo tenga fino a fine stagione, anche se so che suonano le campane della Premier League e lì si scomodano solo per certi giocatori. È sicuramente un giocatore che il Milan segue".